Металлурги Украины сократили убытки на 11,4%

Металлургическая отрасль Украины в 1 полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила убытки на 11,4% - до 6,2 млрд грн, сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

При этом выручка метпредприятий от реализации продукции (без НДС) за этот период уменьшилась на 11,5% - до 72 млрд грн (9 млрд долларов США).

В первом полугодии 2013 года отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,5% против «минус» 7,7% за 6 месяцев 2012 года.

«Основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.