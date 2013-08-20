В Украине сократилось производство стальных труб

Украина в январе-июле 2013 года сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 18,6% - до 1,121 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июле 2013 года производство стальных труб и профилей по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 13,8% - до 176 тыс. тонн, а по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 1,1%.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в первом полугодии 2013 года сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 21,4% - до 944 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и завод «Коминмет». Металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.