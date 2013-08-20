Капинвестиции метпредприятий Украины сократились на 33%
13:49, 20 августа 2013Промышленность
1
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2013 г. сократили по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы капитальный инвестиций в производство на 33% или 995 млн грн - до 2,019 млрд грн.
Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».
Удельный объём инвестиций на 1 тонну произведенной стали составил $15,9 против $22,7 в 1 полугодии 2012 г.
Как сообщал УНИАН, в 2012 г. инвестиции металлургических предприятий в модернизацию производства составили 6 млрд грн, что на 6,2% меньше, чем в 2011 г. Показатель удельного объёма инвестиций на 1 тонну произведенной стали составил 23 доллара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter