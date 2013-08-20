Капинвестиции метпредприятий Украины сократились на 33%

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2013 г. сократили по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы капитальный инвестиций в производство на 33% или 995 млн грн - до 2,019 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Удельный объём инвестиций на 1 тонну произведенной стали составил $15,9 против $22,7 в 1 полугодии 2012 г.

Как сообщал УНИАН, в 2012 г. инвестиции металлургических предприятий в модернизацию производства составили 6 млрд грн, что на 6,2% меньше, чем в 2011 г. Показатель удельного объёма инвестиций на 1 тонну произведенной стали составил 23 доллара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Металлурги Украины сократили убытки на 11,4%