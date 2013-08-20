«Мечел» продал Донецкий электрометаллургический завод за 2 тыс. евро

Российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» во вторник объявила о подписании договора о продаже российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому предприятия «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ) за 2,0 тыс. евро, говорится в сообщении пресс-центра группы «Мечел».

«Мечел» объявляет о подписании договора с предпринимателем Вадимом Варшавским о продаже 100% акций компании Daveze Limited, которой в свою очередь принадлежит 100% акций АО «Донецкий электрометаллургический завод», за номинальную сумму в 2 000 евро”, - говорится в пресс-релизе.

По информации «Мечела», покупатель обязуется обеспечить погашение кредиторской задолженности ДЭМЗ перед группой «Мечел» на сумму до 81 млн долл. согласно сроку ее погашения.

Операционное управление заводом, сообщает релиз, будет передано Варшавскому в кратчайшие сроки. Закрытие сделки запланировано на конец 2013 года.

«В текущей макроэкономической обстановке мы не видим дальнейших перспектив развития завода в рамках группы, так как не прогнозируем существенного улучшения ситуации в секторе рынка, в котором оперирует завод, в течение ближайших нескольких лет. Эта сделка также способствует снижению страновых рисков для компании «Мечел» в связи со спецификой ведения бизнеса в Украине, отягощенной зачастую многочисленными нерыночными факторами», - говорится в сообщении «Мечела».

Продавец украинского актива также отмечает, что из-за высоких цен на лом, в том числе ввиду монопольного положения ряда местных производителей, производство на ДЭМЗ стало нерентабельным и с конца 2012 года остановлено.

Только за первый квартал 2013 года сумма чистого убытка ДЭМЗ по US GAAP составила 16 млн. долл., за весь 2012 год убытки составили 50 млн. долл.

«Продажа нерентабельных активов позволит нам существенно улучшить операционный денежный поток и сконцентрироваться на приоритетных направлениях развития - горной добыче и металлургии с высокой добавленной стоимостью», - цитирует пресс-релиз генерального директора «Мечела» Евгения Михеля.

Как сообщал УНИАН, Донецкий электрометаллургический завод, который ранее назывался «ИСТИЛ (Украина)», из-за неблагоприятной ситуации на рынке простаивал с 23 ноября 2012 года.

Это предприятие, производящее непрерывнолитую квадратную заготовку для переката и непрерывнолитую трубную заготовку, а также горячекатаный круглый прокат большого диаметра из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали,

было создано в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода в результате его реструктуризации. В 2008 году завод приобрела российская группа бизнесмена Варшавского «Эстар», но в условиях мирового экономического кризиса у собственника возникли финансовые проблемы. В декабре 2011 года АО «ДЭМЗ» вошло в состав группы «Мечел». По данным российских СМИ, «Мечел» тогда заплатил за получение контроля над этим украинским активом около 530 млн долл.