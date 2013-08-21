Канадская Black Iron выбрала подрядчика для разработки Шимановского месторождения

Канадская горнорудная компания Black Iron Inc выбрала Fluor Transworld Services, Inc в качестве главного подрядчика по разработке и освоению расположенного в Кривом Роге Шимановского железорудного месторождения, говорится в сообщении компании.

Президент и гендиректор Black Iron Мэтт Симпсон назвал выбор главного подрядчика «важной вехой» для осуществляемого в Днепропетровской области проекта разработки сырья для металлургических комбинатов.

«Потенциал Fluor и большой опыт во всех аспектах детального инжиниринга, закупок и управления строительством в сочетании с их навыками администрирования контрактов, безопасности и природоохранной деятельности будет иметь неоценимое значение для успешного развития проекта», - цитирует пресс-релиз Симпсона.

В июле крупнейший украинский производитель металлопродукции группа «Метинвест» объявила о достижении договоренности с канадской горнорудной Black Iron Inc о совместном осуществлении проектов по добыче руды на расположенных в Кривом Роге Шимановском и Зеленовском месторождениях. Этот проект будет осуществляться путем вхождения «Метинвеста» в капитал кипрской «дочки» Black Iron.

Как сообщал УНИАН, реализация договоренности по добыче руды потребует от «Метинвеста» первоначальных инвестиций в размере 20 млн долл. для финансирования проектов с возможным увеличением в процессе строительства до 536 млн долл.

Справка УНИАН. Компания Black Iron является частью крупной канадской финансово-промышленной группы Forbes & Manhattan, специализирующейся на добыче полезных ископаемых, в состав которой входят 33 компании.

В настоящее время Black Iron реализует проект по разработке Шимановского месторождения (Кривой Рог), измеренные и подсчитанные запасы которого составляют 345 млн тонн, а предполагаемые – 469 млн тонн руды с содержанием железа 31,05%.

Black Iron, акции которой котируются на фондовой биржи Торонто, также владеет лицензией на проведение геологоразведочных работ на прилегающем Зеленовском месторождении.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).