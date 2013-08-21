«АвтоКрАЗ» начал серийное производство нового автопоезда-зерновоза

АвтоКрАЗ в середине августа начал серийное производство автопоезда-зерновоза КрАЗ-6511С4, состоящего из автомобиля-самосвала и самосвального прицепа.

Об этом журналистам на Сорочинской ярмарке во время презентации автомобиля рассказал директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай Ляпун.

"Мы начали на днях серийное производство. Видите, как говорится, краска еще на бортах не обсохла", -сказал Ляпун.

По его словам, зерновоз создан на базе безкапотного шасси КрАЗ-6511, оборудованного лицензионной кабиной МАN с высокими эргономичными показателями. Он оснащен рядным дизелем Weichai Power (Евро-4, 400 л.с.) , сцеплением MFZ 430 и 12 ти ступенчатой КПП.

Самосвальные надстройки спроектированы и изготовлены в сотрудничестве с заводом «Алеко».

Автопоезд, общим объемом 75 куб.м, предназначен для перевозки и самосвальной выгрузки сыпучих и навалочных мелкофракционных грузов удельной массой от 0,4 до 0,85 т/м3 по дорогам всех категорий.

«Этот автопоезд уже запущен в серийное производство. Сегодня мы его презентуем. По нашим данным потребность в нем есть. Приобрести его можно через систему гослизинга МинАПК», - сказал Ляпун.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 899.