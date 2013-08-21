Kodak договорился о выходе из банкротства

Суд южного округа Нью-Йорка одобрил план реорганизации компании Kodak, который позволит ей выйти из состояния банкротства к 3 сентября 2013 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе бывшего лидера в фотографической отрасли, сообщает lenta.ru.

Согласно условиям реструктуризации, кредиторы по обеспеченным залогами обязательствам получат полную стоимость своих кредитов, кредиторы по необеспеченным обязательствам — лишь по 4-5 центов на доллар. Акционеры Kodak не получат ничего, около 85% обновленной компании достанется кредиторам.

Из банкротства Kodak выйдет обновленной компанией — она откажется от производства пленок и камер и сосредоточится на разработке технологий копирования для корпоративных клиентов.

Bloomberg напоминает, что с 2003 года Kodak уволил 47 тысяч сотрудников, закрыл 13 заводов по производству пленки, бумаги и химикатов, а также 130 фотолабораторий. Ко времени объявления о банкротстве на компанию работало 17 тысяч человек. К сентябрю 2013-го их останется 8500.

Kodak вынужден был начать процедуру банкротства в январе 2012 года. Это произошло на фоне того, что все больше людей стали пользоваться цифровыми камерами. В результате производители фотопленки, не сумевшие адаптироваться к новым условиям, в том числе и Kodak, стали работать в убыток.