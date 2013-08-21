Эксперты разошлись во мнениях по поводу динамики промпроизводства

Опрошенные УНИАН эксперты разошлись во мнениях относительно прогнозов динамики промышленного производства в Украине во втором полугодии 2013 года.

Так, по мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, рост промпроизводства в июле по сравнению с июнем 2013 года на 5,1% свидетельствует о переломе на рынке, и теперь можно ожидать снижения темпов падения промпроизводства, наблюдаемого с начала текущего года. «Рост металлургического производства в июле - это положительный фактор, но он не главный», - прокомментировал Охрименко. Кроме того, он не исключает, что вследствие проблем с оформлением грузов на российской таможне производство в металлургии по итогам августа покажет падение.

«Куда более важным является рост производства транспортных средств в июле по сравнению с июнем после головокружительного обвала с начала года», - полагает Охрименко. По его словам, украинский автопром показал рост благодаря введению спецпошлин на импортные автомобили. Эксперт отметил, что рост производства в химической, текстильной и строительной промышленности, а также рекордный, по его оценкам, рост производства мяса и отдельных продуктов питания, является особо важным фактом, поскольку главным потребителем продукции этих отраслей является внутренний рынок страны. «Ориентация на экспорт - это хорошо, но прежде всего стоит насыщать внутренний рынок, он меньше всего зависит от разных торговых войн», - пояснил Охрименко. По его прогнозам, в четвертом квартале 2013 года ожидается существенный рост промпроизводства, который обеспечит рост по итогам всего года на уровне 2-3%.

По мнению начальника отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светланы Рекрут, говорить о том, что рост в металлургической отрасли является трендом, пока рано. «Увеличению производства в июле способствовали в том числе и сезонные факторы, связанные с Ближним Востоком. В то же время, некоторый оптимизм относительно восстановления внешнего спроса вселяет последняя статистика из еврозоны - крупного потребителя украинской металлопродукции. Франция заявила о выходе из рецессии, наметились предпосылки для выхода из рецессии и итальянской экономики, кроме того, промышленное производство еврозоны в целом демонстрирует рост несколько месяцев подряд», - пояснила эксперт. По ее словам, все вышеперечисленное в сочетании с низкой базой сравнения прошлого года позволяет ожидать более оптимистичных показателей в 3-4 кварталах этого года.

«Важным фактором является открытость для Украины российского рынка, который является крупным потребителем продукции украинского металлургического и машиностроительного комплексов. В случае длительных "недоразумений" негативный эффект для украинской промышленности будет существенно ощутим», - добавила Светлана Рекрут. Согласно ее прогнозам, по итогам текущего года ожидается негативная динамика промпроизводства или падение на 1,5% в годовом выражении по причине медленного восстановления спроса мировых рынков.

По словам управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, июль порадовал статистикой по росту промпроизводства. «В первую очередь, на это повлияло улучшение ситуации в мире в части повышения спроса на железную руду и сталь. Не зря цены на сталь на Лондонской бирже металлов подскочили в последние месяцы со 120 до 140 долл. за тонну после падения в середине июля до 95 долл.», - отметил Найман.

По его мнению, статистика дает надежду на дальнейшее улучшение ситуации и возврат украинской промышленности по итогам 2013 года хотя бы к нулевому росту. «Однако трудности с поставками украинской продукции в Россию могут остановить это улучшение и сохранить спад на уровне старых прогнозов - 4-6% к 2012 году», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы. В то же время, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.