"Азовмаш" планирует выпускать полувагоны нового типа

Крупнейшая в Украине компания тяжелого машиностроения "Азовмаш" (Мариуполь), планирует в третьем квартале текущего года начать серийное производство новых полувагонов модели 12-1905. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня компания выходит на заключительный этап подготовки полувагона к серийному производству. Полувагон модели 12-1905 грузоподъемностью 75,5 тонны и объемом кузова 90 куб. метров выгодно отличается от предшествующих моделей и обладает высокими провозными способностями. Принято решение начать в III квартале этого года изготовление первой партии полувагонов в количестве 25 штук для последующей подконтрольной эксплуатации", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в дальнейших планах предприятия - производство новой цистерны повышенной грузоподъемности.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году предприятие планирует спроектировать и освоить выпуск 12 новых изделий.

"Азовмаш" планирует в 2013 году начать серийное производство секционного вагона-платформы модели 13-1839, который не имеет аналогов в странах СНГ.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году группа «Азовмаш», помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

Управляющей компанией холдинга является ПАО «Азовмаш», которое на корпоративных основах объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт» (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».

Осенью 2011 году руководство компании сообщило, что в состав акционеров «Азовмаша» вошел парламентарий из фракции "Партия регионов" Юрий Иванющенко. Размер купленного бизнесменом пакета акций не называется.

Сама же компания крупнейшими своими акционерами называет зарегистрированную на Кипре Wessanen Trading Limited и государство в лице Фонда госимущества.