Будущее украинского авиапрома исключительно в кооперации с Россией - вице-премьер РФ

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсантъ» выразил сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества с Украиной в области авиастроения.

По его словам, совместные проекты, такие как Ан-124 «Руслан» и Ан-70, могут быть свернуты или перенесены с территории Украины в Россию.

Отвечая на вопрос, что будет с проектом Ан-124 «Руслан», Рогозин сказал: "Модернизировать будем. Там проблема в том, что украинская сторона очень туго идет на соглашение по передаче нам согласия на модернизацию отдельных агрегатов этого самолета. Но мы ждать больше не будем и воспользуемся мировым опытом".

Комментируя переговоры России и Украины по вопросам авиапрома, Рогозин отметил: "Приезжал из Киева вице-премьер Бойко, я с ним долго разговаривал на эту тему… Толковый человек, но сдвинуть дискуссию с мертвой точки пока тяжело. С другой стороны, я их не понимаю, потому что если они не примут решения сейчас, то потом мы просто вынуждены будем локализовать у себя все производство. И откажемся от их услуг полностью. С кем они будут работать? С китайцами? Китайцам продавать? Китай тоже в этом плане далеко продвинулся. Зачем им Украина? Я искренне переживаю за судьбу нашей промышленной кооперации с Украиной".

"Рискну предположить, что будущее украинской индустрии есть только исключительно на пути глубокой кооперации с Россией", - подытожил Рогозин.

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи в июле т.г. вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.