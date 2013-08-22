Гендиректором Ингулецкого ГОКа назначен россиянин Сальков

Наблюдательный совет предприятия «Ингулецкий горнообогатительный комбинат» (ИнГОК, г. Кривой Рог), входящий в горнорудный дивизион Группы «Метинвест», принял решение о назначении генеральным директором предприятия Александра Салькова.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Сальков, ранее занимавший должность управляющего директора ОАО "Евразруда", назначен на должность с 21 августа текущего года по 1 апреля 2014 года.

До 20 августа исполняющим обязанности гендиректора был главный инженер предприятия Дмитрий Малых.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.