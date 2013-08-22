Эстонская компания покупает 25% акций Крюковского вагонзавода

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Osauhing Delantina (Эстония) приобрести более 25% акций Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

Ранее сообщение о намерении эстонской компании приобрести блокирующий пакет акций КВСЗ было распространено рядом отечественных СМИ.

По мнению главы аналитического департамента компании Dragon Capital Андрея Безпятова, появление эстонской компании не свидетельствует о появлении нового акционера КВСЗ.

“Компания с похожим названием, Osauhing Divinta, уже владеет 14,5% акций Крюковского вагоностроительного завода. Таким образом, появление эстонской компании может указывать не на появление нового акционера, а скорее на изменение юрисдикции одного из существующих акционеров КВСЗ”, - сказал эксперт.

По его словам, покупка Osauhing Delantina носит чисто технический характер, поскольку владелец этого пакета акций Станислав Гамзалов вряд ли будет продавать свою долю, скорее всего, он просто переводит право собственности на акции с австрийской в эстонскую юрисдикцию.

“Российский акционер, владеющий блокирующим пакетом КВСЗ (25% акций через австрийскую OW Capital), вряд ли будет продавать свою долю, можно предположить, что мажоритарный акционер компании (ее президент) переводит право собственности на акции в эстонскую юрисдикцию. В этом случае новость является нейтральной для акций завода”, - сказал Безпятов.

Как сообщал УНИАН, ранее (г. Кременчуг, Полтавская обл.) Владимир Приходько и генеральный директор ОАО «Кировский завод» (Российская Федерация) Георгий Семененко подписали меморандум о создании совместного предприятия.

Справка УНИАН. «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

«Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2012 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.