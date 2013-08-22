Рынок угля в Украине полностью реформируют до конца 2014 года

В Украине до конца 2014 года будет полностью реформирован рынок угольной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Донецке Президент Украины Виктор Янукович на торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

«Мы ожидаем, что до конца 2014 года в угольной отрасли будут завершены приватизационные процессы, а также окончательно реформирован рынок угольной промышленности», - сказал он.

При этом Янукович добавил, что реформирование должно проходить под контролем трудовых коллективов и профсоюзов.

Президент при этом подчеркнул, что ни одна шахта не должна быть закрыта необоснованно.

«Наша задача - синхронизировать работу неэффективных предприятий, создание новых современных производств в этой отрасли и, конечно, строительство новых шахт», - отметил глава государства.

По его словам, закрытие убыточных шахт будет обязательно происходить параллельно с обеспечением горняков новыми рабочими местами и сохранением уровня социальной защиты.

Янукович акцентировал, что сегодня в Украине создаются рыночные предпосылки для развития угольной отрасли. Он отметил, что перспективным направлением здесь является привлечение в отрасль инвестиций, что на данный момент крайне необходимо.

Обращаясь к присутствующим на торжествах руководителям угольных предприятий, Янукович сказал, что им необходимо «активизировать работу на инвестиционном поле».

«В дальнейшем необходимо усовершенствовать механизмы государственно-частного партнерства, которые используются при модернизации угольных предприятий», - добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Президент отметил увеличение объемов добычи угля в Украине за последние годы.