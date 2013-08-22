«АвтоКрАЗ» разработал вакуумный уборочный автомобиль с газовым двигателем

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) разработал вакуумный подметательно-уборочный автомобиль на газовом ходу.

Об этом УНИАН сообщил директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай Ляпун.

По его словам, новый автомобиль работает не на дизельном топливе, как предыдущие модели, а на газе.

«Наша новая разработка соответствует экологическому классу Евро-5. Этот автомобиль позволяет более эффективно тратить средства, так как стоимость газа – в данном случае используется метан - ниже по сравнению с дизельным топливом. На автомобиле использован газовый двигатель немецкого производства мощностью 260 л\с», - сказал Ляпун.

Он отмечает, что вакуумный подметательно-уборочный автомобиль предназначен для очистки городских улиц, стоянок общественного транспорта, больших территорий общественного и промышленного назначения, автодорог, а также водосточных канав и колодцев.

«Мы презентуем новый автомобиль 28 августа в Одессе на выездной коллегии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, которая будет проходить при участии вице-премьера Александра Вилкула», - сказал Ляпун.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 899.

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