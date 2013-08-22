Соглашение о создании СП по производству «Руслана» Украина и Россия подпишут осенью

Подписание соглашения о создании совместного украинско-российского предприятия по производству самолета Ан-124 «Руслан» планируется в сентябре-октябре 2013 года во время заседания украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет под председательством премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

По информации пресс-службы, на заседании Кабинета министров 21 августа был утвержден состав украинской делегации для переговоров, которую возглавил министр промышленной политики Михаил Короленко. Также были утверждены директивы для переговоров.

В пресс-службе правительства напомнили, что договоренность о подписании «Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реализации и мерах государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями» на заседании комитета по экономическому сотрудничеству была достигнута во время украинско-российской встречи на уровне руководителей правительств Украины и России 12 июля в Сочи.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.