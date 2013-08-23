В России разгорается скандал вокруг проекта "Морской старт" - СМИ

Роскосмос направил в Росимущество материалы по выявленным нарушениям в ракетно-космической корпорации «Энергия», где делают корабли «Союз» и «Прогресс» для доставки космонавтов и грузов на Международную космическую станцию. Описанные в письме финансовые операции относятся к проекту «Морской старт», пишут "Известия".

Эти данные были получены межведомственной рабочей группой (МРГ), весной проверившей «Энергию» по распоряжению вице-премьера Дмитрия Рогозина. Было необходимо понять, что делать с «Морским стартом», который буквально накануне привлек внимание аварией — ракета «Зенит» рухнула в океан на первой минуте полета из-за отказа в системе питания.

По заключению МРГ, действия руководства «Энергии» нанесли ущерб компании минимум на 600 млн рублей. «Прошу поддержать позицию Роскосмоса и обратиться с заявлением в Федеральную службу безопасности о нанесении ущерба Российской Федерации», — говорится в обращении Роскосмоса.

Противостояние руководства Роскосмоса и РКК «Энергия» имеет давнюю историю. По сути РКК «Энергия» близка к госкомпании — целиком зависит от государства, получая от него заказы на космические корабли и модули для МКС. Будучи на 38% в собственности государства, «Энергия» официально находится в ведении Роскосмоса, выступая в роли головного предприятия по пилотируемой космонавтике. В ближайшие годы РКК станет получателем многомиллиардных госинвестиций в связи с началом разработки и производства нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК), который по планам Роскосмоса к 2020 году заменит летающие к МКС «Союзы». По оценкам самой РКК «Энергия», создание ПТК потребует 100 млрд рублей, еще 60 млрд потребуется на блок аварийного спасения, сборочно-защитный блок, комплекс средств подготовки и пуска.

«Морской старт» — еще одна тема, где глава «Энергии» не находит понимания у руководства Роскосмоса. Весной этого года Лопота завел речь о помощи государства — оно могло бы помочь проекту «Морской старт», обеспечив ему запуски в рамках Федеральной космической программы или даже выкупив пусковую платформу у «Энергии». В Роскосмосе выступили против этой затеи, указав, что Россия располагает достаточным количеством пусковых мощностей, строит новый космодром и не должна распылять ресурсы. Чтобы «Энергии» не приходилось тратить деньги на обслуживание обязательств по «Морскому старту», в Роскосмосе предложили продать активы компании, перепрофилировав буксируемую платформу.

В «Энергии» считают, что бросать сейчас «Морской старт» смысла нет, в любом случае придется покрывать долги.

Справка УНИАН. «Морской старт» - пока единственный в мире проект, в рамках которого осуществляются запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны. С 1999 по октябрь 2009 года с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной украиснким КБ «Южное», были выведены на орбиты 28 космических аппаратов. Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год. После наступила череда неудач. Последнее ЧП - 1 февраля т.г. «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан. Причиной аварии украинско-российского ракетоносителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности. Он был разработан украинским конструкторским бюро "Южное" и изготовлен на заводе "Южмаш". РКК «Энергия» заявила, что не откажется от сотрудничества с предприятиями космической отрасли Украины по ракетам-носителям типа «Зенит» из-за единичного отказа бортового источника мощности. Следующий пуск ракеты-носителя "Зенит" запланирован на четвертый квартал 2013 года.

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