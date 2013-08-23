ТС может ввести временные пошлины на украинские товары по правилам ВТО - Минэкономразвития РФ

Россия и Таможенный союз могут ввести временные пошлины на украинские товары и ужесточить таможенный режим для украинских поставщиков, которые будут не более жесткими, чем для других стран-членов Всемирной торговой организации.

Об этом заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев заявил в интервью агентству "Прайм", сообщает РИА «Новости».

Применение таких мер, отметил Лихачев, широко распространенная практика в ВТО, а также прописано в соглашении о зоне свободной торговли стран СНГ.

"Это абсолютно в логике внешней торговли, есть триада мер под названием специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, они абсолютно приняты в ВТО. Но и также в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли (между странами-участницами СНГ) мы можем вводить определенные меры тарифного и нетарифного регулирования", - отметил Лихачев.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 августа, в ходе рабочего визита в Москву премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым пути взаимодействия в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Россия уже заявила о намерении отменить условия свободной торговли с Украиной для защиты собственного в случае подписания Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Введение пошлин странами ТС для защиты собственных рынков предусмотрено приложением №6 к договору о ЗСТ СНГ.