Украина представит на МАКС-2013 самолеты Ан-158, Ан-70 и Ан-2-100

Москва. Украина представит на открывающимся сегодня Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2013) в подмосковном Жуковском самолеты Ан-158 Ан-70 и Ан-2-100.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, салон будет проводиться с 27 августа до 1 сентября. Причем первые три дня на выставке смогут присутствовать только официальные представители и журналисты, а последние три дня запланированы для массового посещения.

В этом году также будет организован глобальный Международный авиационный конгресс, посвященный вопросам развития авиационно-космической отрасли.

По данным УНИАН, Украину будут представлять около 10 предприятий, производящих самолеты и комплектующие для них. Также предполагается участие генерального директора – генерального конструктора государственного предприятия «Антонов» Дмитрия Кивы, президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, представителей Государственного космического агентства.

Самолеты Ан-158 Ан-70 и Ан-2-100 уже стоят на статистической стоянке выставки. «Мы привезли на МАКС-2013 три самолета — Ан-70, Ан-2-100 и Ан-158. Будут показательные полеты», - сказал представитель ГП «Антонов».

В первый день салона, 27 августа, в рамках МАКС-2013 пройдет конференция «Модернизация самолета Ан-140», которую организовывает ОАО «Авиакор-Авиационный завод».

По данным московского представительства АО «Мотор Сич», компания представит на МАКС-2013 модельный ряд двигателей для гражданской и военной авиации.

Для посетителей и участников авиасалона будет работать стенд корпорации «НПО «А.Ивченко» в павильоне № C2-14, экспозиция летательных аппаратов на статической стоянке, часть которых примет участие в летной программе. В частности, в экспозиции будет представлен ряд двигателей, созданных АО «Мотор Сич» (ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, ТВ3-117ВМА-СБМ2В, МС-500В, МС-14 и АИ-450МС) и совместно с ГП «Ивченко-Прогресс» (Д-436-148 ФМ, Д-136-2, АИ-9В-01, АИ-450С и АИ-450М), вертолеты Ми-8МСБ, МСБ-2.

В рамках МАКС-2013 28 августа на стенде АО «Мотор Сич» состоится пресс-конференция Богуслаева на тему «Перспективы и направления развития корпорации «Ивченко».

Традиционно на МАКС самое большое количество экспонатов представит российская «Объединенная авиационная корпорация» - на статической стоянке будет показано более 20 самолетов, а также запланирована летная программа. В частности, впервые состоится групповой пролет трех опытных истребителей пятого поколения Т-50 и презентация нового транспортного самолета Ил-76MД-90А.

Кроме этого, на статической стоянке впервые будет представлена VIP-версия самолета Sukhoi Superjet 100, а также самолет Ту-214ОН (Открытое небо), который будет передан Министерству обороны РФ в ходе выставки.

МАКС проводится раз в два года в России начиная с 1993 года. В 11-м салоне примут участие более тысячи компаний, из них 277 иностранных из 43 государств. Два года назад число участников составляло 842, в том числе 220 - из 40 других государств. В крупнейшем из подобных профильных мероприятий парижском «Ле Бурже» в июле приняли участие более 2 тыс. компаний из 44 стран.