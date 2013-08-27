Следственный комитет Беларуси может арестовать имущество и активы «Уралкалия»

Следственный комитет Белоруссии может арестовать имущество и активы компании «Уралкалий». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Решение об аресте имущества и активов «Уралкалия» будет принято после оценки полученных документов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер был задержан в Минске по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным белорусского следствия, должностные лица компании «Уралкалий» подозреваются в нанесении ущерба Белоруссии на сумму порядка 100 млн долл.

Такое обвинение по белорусскому уголовному кодексу предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Такое же обвинение заочно выдвинуто против еще четырех топ-менеджеров «Уралкалия», все они объявлены в розыск.

Позже стало известно, что ситуацию с арестом Баумгертнер взял под контроль премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщал УНИАН, белорусский экспортер удобрений "Беларуськалий" пообещал разработать "новую стратегию продаж" в ответ на выход российского партнёра, "Уралкалия", из картеля, обрушив мировой рынок акций калийных компаний.

Совместное предприятие "Белорусская калийная компания" контролировала более 40% мирового рынка удобрений и могла диктовать цены, в первую очередь, покупателям в Индии и Китае. "Уралкалий" отказался продавать удобрения через СП, обвинив Минск в том, что он продавал удобрения в обход единого трейдера. Российская компания также прекратила выкуп своих акций с рынка, в результате чего бумаги упали на 24%.

Справка УНИАН. Ведущий мировой производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" снизил чистую прибыль по РСБУ в январе-июне 2013 года на 42% - до 17,2 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность компании.

Выручка химхолдинга в первом полугодии составила 48,034 миллиарда рублей, снизившись на 18,4%.