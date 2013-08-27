Крупнейший в мире производитель меди снизил прибыль на 39%

Британская Antofagasta Plc, крупнейший в мире производитель меди, в первом полугодии 2013 года снизила чистую прибыль на 38,6% - до 660,8 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщает Прайм.

Выручка Antofagasta за период снизилась на 12,1% - до 2,77 миллиарда долларов; показатель EBITDA упал на 31,2% - до 1,275 миллиарда долларов.

Объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании по итогам полугодия снизился на 27% - до 1,3 миллиарда долларов по сравнению с началом года.

Как сообщалось, Antofagasta увеличила производство меди на 8,4% - до 364,1 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Производство молибдена за период упало на 27,7% - до 4,7 тысячи тонн, золота – выросло на 19,7%, до 162,9 тысячи унций (5,07 тонны).

В 2013 году компания планирует производство 700 тысяч тонн меди, 260 тысяч унций золота, 8 тысяч тонн молибдена.

Antofagasta эксплуатирует четыре рудника в Чили: Los Pelambres, El Tesoro, Michilla и Esperanza. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2004 года.