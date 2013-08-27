Daimler инвестирует 2 млрд евро в строительство крупнейшего завода в Китае

Немецкий автомобильный концерн Daimler планирует инвестировать 2 миллиарда евро в строительство крупнейшего завода компании в Китае, сообщает агентство Bloomberg, передает Прайм.

Выступая перед журналистами в Пекине, глава китайского подразделения Daimler Хубертус Троска сообщил, что строительство завода позволит компании удвоить производство в стране и довести количеству выпускаемых авто до 200 тысяч автомобилей в год. Daimler также планирует увеличить ежегодные продажи в стране до 300 тысяч автомобилей к 2015 году, включая импорт.

Ожидается, что строительство завода завершится в 2014 году.

"Гендиректор Daimler Дитер Цетше заявил, что компании необходимо стимулировать производство в Китае, чтобы обогнать BMW и Audi, принадлежащую Volkswagen, на мировом рынке к концу десятилетия", - говорится в сообщении.

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 11% акций российского КАМАЗа. Daimler был образован в 1883 году.