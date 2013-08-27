ЕЭК ввела спецпошлину на фарфоровую посуду из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, сроком по 28 сентября 2016 г.

Как сообщил УНИАН помощник по связям с общественностью министра по торговле ЕЭК Юрий Арманд, спецпошлина устанавливается в следующих размерах: с 29 сентября 2013 г. по 28 сентября 2014 г. включительно – 1479 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. включительно – 1035,3 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. включительно – 591,6 долл. за 1 тонну.

«Устанавливаемая мера будет, в первую очередь, действовать против КНР и Украины как основных поставщиков такой посуды на рынки стран Таможенного союза», - говорится в сообщении.

Расследование было начато 3 сентября 2012 г. по заявлению компании «ДО «Промыслы Вербилок», которое поддержали компании «Фарфор Вербилок», «Императорский фарфоровый завод», «Добрушский фарфоровый завод» и «Дулевский фарфоровый завод».

«Анализ полученной в ходе расследования информации подтверждает наличие оснований для применения специальной защитной меры», - пояснил решение Коллегии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, «в абсолютном выражении объем импорта в 2009-2011 гг. увеличился в целом на 70,2%, а в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. еще на 15,9%. В то же время наблюдался рост объема импорта по ценам значительно ниже цен производителей ТС, который вызвал сокращение соотношения объема производства и объема импорта фарфоровой посуды в 1,7 раза. Это привело к сокращению объемов производства и реализации, падению доли рынка предприятий стран ТС, к убыточности производства».

Объем потребления столовой и кухонной посуды из фарфора в ТС в 2009-2011 гг. увеличился на 49,5%, а объемы производства и реализации производителей Таможенного союза в то же время снизились на 2,8% и 2,9% соответственно. В 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. на фоне роста потребления фарфоровой посуды на 14%, ее производство и реализация предприятиями ТС выросли лишь на 2,3% и 5%.

Кроме этого, одновременно отмечается сокращение доли производителей стран ТС на рынке в 2009-2011 гг. на 9,9 п. п., а в 1-м полугодии 2012 г. - на 1,4 п. п. с одновременным замещением импортным товаром.

Средневзвешенная себестоимость производства столовой и кухонной посуды из фарфора в 2009-2011 гг. выросла на 27,2%, в 1-м полугодии 2012 г. по сравнению с 1-м полугодием 2011 г. – на 9,2%. Одновременно рост средневзвешенных отпускных цен предприятий ТС составил 23,6%, в 1-м полугодии 2012 г. – 7,5%. В условиях ценового давления со стороны импортного товара уровень отпускных цен не покрывал затраты на его производство, в результате чего предприятия терпели убытки, а рентабельность продаж была отрицательной.

«Основными странами – поставщиками фарфоровой посуды в ТС в анализируемом периоде являлись КНР, на долю которого приходилось в среднем 83% от общего объема ввоза, и Украина», - подчеркивается в сообщении.

Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2012 года ЕЭК проводила специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины. Ноту о начале расследования посольство Украины получило от российской стороны в ноябре 2012 года.

В свою очередь, украинская Межведомственная комиссия по международной торговле в середине мая т.г. приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции «Дружковский фарфоровый завод», «Сумской фарфоровый завод», «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвития.

Справа УНИАН. Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в его состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.