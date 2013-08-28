«Богдан» начал производство пилотной партии автомобилей JAC

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" начала полномасштабное производство легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах, приступив к выпуску пилотной партии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

"Первым с конвейера сойдет седан С-класса J5. А уже в ноябре текущего года «Богдан» начнет выпуск еще одной модели - компактного кроссовера S5", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, расширение модельного ряда производимых в Украине автомобилей стало возможным благодаря предпринятым украинскими властями шагам по защите внутреннего рынка: введение дополнительных пошлин на импорт автомобилей, а также утилизационного сбора.

«Безусловно, увеличение объемов производства на автозаводе в Черкассах приведет к увеличению отчислений в бюджеты всех уровней и социальные фонды, а также позволит автопроизводителям предложить более низкие цены на автомобили для покупателей», - цитирует пресс-служба президента корпорации «Богдан» Олега Свинарчука.

По прогнозу специалистов компании, с началом серийного производства автомобилей в Украине их стоимость для покупателей удастся снизить в среднем на 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, корпорация "Богдан" завершила сертификацию в Украине и объявила предварительные цены на весь модельный ряд легковых автомобилей китайского бренда JAC, продажи которых начнутся в сентябре в торговой сети корпорации.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.