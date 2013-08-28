«Уралкалий» обвинили в выводе денег из белорусской компании-конкурента

"Уралкалий" перед прекращением работы через Белорусскую калийную компанию (БКК) вывел из нее свои деньги, заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора БКК Константин Дедук в эфире белорусского телевидения во вторник вечером, сообщает РИА «Новости».

"Уралкалий" в конце июля прекратил сотрудничество с "Беларуськалием" в части совместных продаж через БКК и решил изменить стратегию, сфокусировавшись на увеличении объемов производства. В связи с этим участники рынка в ближайшее время ожидают снижения цен на калийные удобрения, а также роста их производства.

"Последние пять судов с калийными удобрениями были переписаны с Белорусской калийной компании на "Уралкалий-трейдинг", и деньги поступили на его счет. Товар, принадлежащий "Уралкалию", который должен был продаваться через Белорусскую калийную компанию, переводился на продажу в "Уралкалий-трейдинг", - рассказал Дедук.

"Уралкалий" готовился к выходу из БКК и получилось, что на момент выхода на счетах Белорусской калийной компании не было денег "Уралкалия", - добавил он.

Дедук пояснил, что такая ситуация стала возможна потому, что фактически ключевыми специалистами БКК были сотрудники "Уралкалия".

В понедельник гендиректор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер был задержан в Минске. Следственный комитет Белоруссии подозревает его в злоупотреблении служебными полномочиями. В результате Белоруссии был нанесен существенный вред, а "Беларуськалию" и БКК - ущерб в особо крупном размере, считает СК.