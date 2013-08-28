Россия в первый день МАКС-2013 продала 129 самолетов

В первый день авиасалона МАКС российские гражданские авиастроители заключили меморандумы и контракты на продажу 129 самолетов общей стоимостью около 7 млрд долларов по каталожным ценам. Речь идет о 77 региональных SSJ-100 и 52 перспективных магистральных МС-21-300. Каталожная стоимость МС-21 - около 83 млн долларов. Цена SSJ-100 составляет 35,4 млн долларов в базовой версии и 36,2 млн долларов в версии LR - с увеличенной дальностью полета, сообщает ИТАР-ТАСС.

Авиакомпания "ЮТэйр" заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" и компанией "ВЭБ-лизинг" договор на поставку 6 самолетов SSJ-100 версии LR (увеличенная дальность) в 2014 году. Каталожная стоимость контракта - 217,2 млн долларов. Самолеты будут куплены лизинговой компанией дляпоследующей передачи "ЮТэйр" на условиях финансовой аренды. Договор - первый этап реализации условий подписанного ранее сторонами договора лизинга. Всего компания планирует приобрести 24 таких самолета.

Лизинговая компания "Ильюшин финанс" перевела в твердый заказ поставку 20 самолетов SSJ-100. Подписано два контракта - на 5 SSJ-100 версии LR в компоновке 103 кресла. Увеличенная пассажировместимость будет обеспечена за счет установки в салоне слим-кресел. Первые поставки ожидаются в конце 2015 года. Эксплуатант по этому контракту пока не определен. Второй контракт заключен на поставку пятнадцати SSJ-100 в версии Basic для заказчиков в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Первые поставки также ожидаются в 2015 году.

"Рособоронэкспорт" и "Гражданские самолеты Сухого" подписали договор поставки Sukhoi Superjet 100 версии VIP. Салон SSJ100 VIP рассчитан на 19 пассажиров и разделен на три функциональные зоны: сервисную, деловую и отдельный рабочий кабинет (цена не уточняется).

"Гражданские самолеты Сухого" и "Сбербанк Лизинг" подписали меморандум о намерениях по созданию СП по продвижению SSJ-100. В соответствии с планами, заказчикам на территории России и в других странах на первоначальном этапе может быть предоставлено в операционную аренду до 50 самолетов на общую сумму около 1,8 млрд долларов по каталожной стоимости.

"ВЭБ-лизинг" заключил твердый контракт с корпорацией "Иркут" на поставку 30 самолетов МС-21-300. Стоимость контракта 2,5 млрд долларов. Передача воздушных судов заказчику будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы. Одновременно лизинговая компания и авиакомпания "Трансаэро" заключили меморандум о намерениях по передаче в лизинг шести самолетов МС-21. По данным "ВЭБ-Лизинга", поставки воздушных судов заказчику планируется осуществить в период с 2020 по 2021 годы. Аналогичный меморандум, но на 10 самолетов МС-21-300, "ВЭБ-лизинг" подписал с авиакомпанией "ЮТэйр". Наконец, корпорация "Иркут" подписала твердый контракт на 22 машины с "Ильюшин финанс" договорились о поставке 22 МС-21. Подписанный документ предусматривает поставку самолетов с 2019 года.

Авиасалон МАКС-2013 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В течение первых трех дней выставка будет работать только для бизнес-посетителей, а с 30 августа — для всех желающих.