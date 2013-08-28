Правительство готовит новую программу господдержки авиакосмической отрасли

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству финансов Украины, Министерству иностранных дел Украины и ряду других ведомств подготовить расширенное заседание, на котором должны быть разработаны механизмы предоставления помощи украинской авиакосмической отрасли как наиболее перспективной в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Азаров озвучил сегодня на заседании Кабинета министров.

“Мы поручаем промполитике, Минэкономразвития, Минфину, МИДу, Государственному космическому агентству и госконцерну “Укроборонпром” подготовить материалы для проведения расширенного совещания по вопросам развития отечественной авиакосмической отрасли”, - сказал Азаров.

При этом он сообщил, что правительство готовит новую программу государственной поддержки авиакосмической отрасли, отметив, что большинство существующих программ реализуются совместно с Россией.

“Сегодня Россия вместе с Украиной реализует такие масштабные проекты, как серийное производство самолетов Ан-148, серийное производство пассажирских самолетов Ан-140, модернизация самолетов Ан-144… разработка и серийное производство военного самолета Ан-70 с двигателем Д- 27”, - сказал Азаров.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что Украина реализует совместные проекты с Китаем, Индией, Ираном, Казахстаном и рядом других стран.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе посещения 50-го авиакосмического салона в Ле Бурже сообщил, что благодаря принятым мерам украинская авиационная отрасль вышла из кризиса и должна сохранить и приумножить достигнутые результаты.