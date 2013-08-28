Nissan выпустит автомобили без водителя к 2020 году

К 2020 году японская компания Nissan Motor Co. обещает представить на рынке автомашины, способные ездить без водителя. Об этом сообщили представители компании на пресс-конференции в американском городе Ирвин (штат Калифорния), предает ИТАР-ТАСС.

Японские производители автомобилей заявили, что создадут несколько таких моделей, которые "будут продаваться по вполне реалистичным ценам". Целью Nissan является заполнение рынка подобными автомобилями через 10-12 лет после начала продаж первых экземпляров.

В компании отметили, что в разработке автомашин на полном самоуправлении принимают участие специалисты ведущих мировых учебных заведений, таких как Стэнфордский и Оксфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Токийский университет. К будущей весне Nissan построит в Японии специальный автодром для тестирования первых образцов.