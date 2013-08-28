"Антонов" будет собирать Ан-140 совместно с россиянами

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) подписал "дорожную карту" о создании совместного предприятия по программе развития семейства самолетов Ан-140 с предприятием "Авиакор-авиационный завод" (Самара, РФ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Антонова».

Согласно сообщению, документ был подписан в ходе международного авиакосмического салона "МАКС 2013 " в рамках выполнения протокола пятого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в июле 2012 года.

"Основной целью данного проекта является формирование эффективной стратегии совместной реализации Программы развития семейства самолетов Ан-140 с соблюдением интересов участвующих в ней сторон", - отметили в пресс-службе ГП "Антонов".

Таким образом, "дорожная карта" предусматривает создание рабочей группы из специалистов предприятий-участников совместного предприятия, которые разработают ряд документов, необходимых для дальнейшего продвижения программы Ан-140, в том числе - проект бизнес-плана.

При этом партнеры подготовят обоснования для формирования решения органов государственной власти Украины и РФ о необходимости создания совместного предприятия, а также для обеспечения государственной поддержки реализации программы со стороны обоих государств.

"Сегодня мы сделали важный шаг для дальнейшего развития программы Ан-140, направленный, прежде всего, на повышение ответственности создателей этого самолета перед его заказчиками", - цитирует пресс-служба президента-генконструктора ГП "Антонов" Дмитрия Киву, который отметил, что авиационная техника создается в широкой кооперации, "однако в современных условиях заказчик должен иметь дело с одной фирмой-интегратором".

В то же время генеральный директор "Авиакор-авиационный завод" Алексей Гусев отметил высокий потенциал конкурентоспособности АН-140.

"У него хорошие коммерческие перспективы, и мы абсолютно уверены, что совместно работая с Украиной, мы их реализуем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) в январе-июне текущего года сократило чистую прибыль на 18% - до 58,54 млн грн с 71,42 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство и т.д.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Самарский авиазавод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины») выполняет контракт на поставку самолетов Ан-140 в интересах Минобороны РФ.