«Укроборонпром» и российский «Авиаэкспорт» договорились о сотрудничестве

Компания «Укринмаш», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром» и российское объединение «Авиаэкспорт» намерены совместно осуществлять ремонт и экспорт вертолетов Ми-17 и Ми-171, а также самолетов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома».

Согласно сообщению, соответствующий договор подписали руководители компаний в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2013 в Москве.

По информации пресс-службы, договором также предусмотрена возможность совместного освоения новых рынков по ремонту вертолетов.

Как отмечают в пресс-службе, сотрудничество предприятий «Укроборонпрома» с «Авиаэкспортом» позволит украинской стороне получать запасные части к самолетной и вертолетной технике от российских предприятий.

«На рынках, где украинские спецэкспортеры традиционно имеют сильные позиции, существует большая потребность в авиационных запчастях для ремонта соответствующей авиационной техники. Мы выходим на прямую кооперацию там, где раньше работали через посредников. Конкретные сроки поставок запасных частей позволят нам жестко придерживаться временных рамок реализуемых контрактов», - цитируют в «Укроборонпроме» официальный комментарий «Укринмаша».

Справка УНИАН. Корпорация «Укринмаш» создана в сентябре 1997 как многопрофильное производственно-торговое предприятие с коллективной формой собственности при Министерстве промышленной политики Украины.

Одна из основных сфер деятельности - сотрудничество с Министерством обороны Украины и другими военными формированиями по реализации избыточного военного имущества, утилизации списанного имущества, а также реализации продуктов утилизации.

ВО «Авиаэкспорт» - специализированная внешнеэкономическая организация, представляющая внешнеторговые услуги российским предприятиям, а также предприятиям других стран-членов СНГ. Входит в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).