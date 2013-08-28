Куба купит еще три самолета Ан-158

Москва. Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» передало Кубе третий самолет Ан-158 и подписало твердый контракт на поставку еще трех таких воздушных судов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи состоялась в рамках Международного аэрокосмического салона МАКС-2013.

Как отметил президент корпорации «Гражданская авиация Республики Куба» Рамон Мартинес Эчевария, покупка этого самолета стала возможной благодаря усилиям российской лизинговой компании “Ильюшин Финанс Ко” и руководства и работников ГП “Антонов”. Он подчеркнул, что данные самолеты отвечают всем международным стандартам и требованиям.

По словам Эчеварии, летный экипаж, инженерно-технический персонал и пассажиры высоко оценили самолет Ан-158 и именно поэтому принято решение о покупке еще трех таких машин.

«Это большое достижение для нашей маленькой страны, которое позволит увеличить поток туристов из Кубы и на Кубу», - сказал он и добавил, что поставка еще трех самолетов запланирована на 2014 год.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. Самолет Ан-158 был представлен в рамках участия делегации «Антонов» в 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013.

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