Для восстановления авторынка Европы необходимо 5-6 лет - эксперт

Для возврата на докризисный уровень европейскому автомобильному рынку может понадобится пять-шесть лет, сообщил в опубликованном в среду немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung интервью глава европейского подразделения Ford Стивен Оделл. При этом падение спроса прекратится уже во второй половине этого года, на данный момент спрос на автомобили стабилизировался на уровне 13,5 млн в год, пишет "Коммерсантъ".

По мнению главы европейского подразделения Ford Стивена Оделла, спрос на новые автомобили в Европе стабилизировался на уровне около 13,5 млн автомобилей в год. «Есть ли признаки улучшения — спорный вопрос. На наш взгляд, есть признаки, что снижение может прекратиться уже во второй половине этого года. Однако, по нашим оценкам, восстановление рынка произойдет не раньше чем через пять-шесть лет. Вероятно, некоторое восстановление будет заметно уже в начале 2014 года»,— заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщил господин Оделл, Ford сохраняет сделанный ранее прогноз по продажам в 19 западноевропейских странах на этот год — 13,5 млн автомобилей. Это значительно ниже, чем было до кризиса — в 2007 году в Европе было продано 18 млн автомобилей. Также Ford по-прежнему ожидает убытка на европейском рынке в 2013 году в размере $1,8 млрд. «В середине десятилетия мы надеемся восстановить прибыльность в Европе»,— заявил господин Оделл. Ford ожидает, что доля компании на европейском рынке будет расти.

С 2007 года годовые продажи неизменно падают. В 2012 году в Европе было продано 12 млн автомобилей, это худший показатель с 1995 года. В январе этого года спрос на автомобили вновь упал — на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и оказался на самом низком уровне с 1990 года. В целом в первом полугодии во Франции продажи упали на 11,3%, в Италии — на 10%, в Германии — на 8,1%, в Испании — на 4,9%. В июле, по данным немецкой автомобильной ассоциации VDA, наметился небольшой рост продаж — число регистраций новых автомобилей выросло в Европе на 4,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В июле американская консалтинговая компания AlixPartners выпустила свой прогноз для европейского автомобильного рынка, согласно которому падение рынка сохранится в Европе еще как минимум полтора года и в лучшем случае прекратится в конце 2014 года. Рост начнется не ранее 2019 года. Согласно отчету, в 2014 году продажи составят 12 млн автомобилей.

Также господин Оделл сообщил о том, что Россия наряду с Турцией «предоставляет хорошие долгосрочные перспективы» для Ford. При этом компания недавно сообщила о том, что один из трех заводов Ford в России — в городе Всеволожске Ленинградской области — перейдет с трехсменного графика работы на двусменный из-за спада продаж автомобилей в этом году. «Россия проходит сейчас через непродолжительный период коррекции в экономике и типах автомобилей, которые предпочитают пользователи. Российские потребители покупают больше спортивных внедорожников и меньше седанов»,— сообщил господин Оделл.

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