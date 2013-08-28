В случае отказа от производства самолетов Ан-70 потеряют и Украина, и Россия - Бойко

Московская обл. Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявляет, что в случае отказа от реализации проекта по производству самолетов Ан-70 потеряют и Украина, и Россия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в ходе посещения МАКС-2013.

“Мы сегодня видели, как взлетает и как ведет себя в воздухе Ан-70 — это действительно прекрасная картина и прекрасный самолет. Мы считаем, что если, не дай Бог, программа будет нарушена, то жалко будет не только наши предприятия, но и россиян также”, - сказал Бойко.

“Надеюсь, что мы программу по Ан-70 возобновим, особенно с учетом того, что мы сегодня увидели”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2013 в Жуковском Московской области Ан-70 осуществил показательный полет.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

В мае этого года ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более продуктивные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет имеет достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

В конце 2012 года президент – генеральный конструктор госпредприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявил, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо около 100-150 млн долл.

В апреле 2013 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что российская сторона не исключает возможности вернуться к первоначальным договоренностям с Украиной о совместном производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

На международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», которая проходила 25 июня в Москве, Кива заявил, что Россия отказывается принимать техническую документацию, необходимую для начала производства военно-транспортного самолета Ан-70. По его информации, «с октября прошлого года российская сторона перестала принимать документацию». Документация не принимается до сих пор, хотя подписано решение о серийном производстве», - сказал Кива.

25 июня президент российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаил Погосян заявил, что решение России о производстве и закупке военно-транспортного самолета Ан-70 будет принято после завершения его испытаний.