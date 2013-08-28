Украина может передать права на Ан-124 “Руслан” совместному предприятию с РФ

Жуковский (Московская область). Украина рассматривает возможность передачи интеллектуальных прав на крупнейший серийный транспортный самолет в мире Ан-124 “Руслан” совместному предприятию с РФ в случае обеспечения конфиденциальности.

Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко сказал в ходе посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2013.

“При соответствующих условиях, согласно которым эта информация будет конфиденциальной и будет касаться только этого СП, мы будем рассматривать этот вариант”, - сказал Бойко, отвечая на вопрос УНИАН.

Бойко напомнил, что на сегодняшний день уже отработано, и российской стороной парафировано соответствующее международное соглашение по созданию СП, которое будет изготовлять Ан-124.

Он заметил, что сегодня идет отработка технических деталей, и выразил надежду, что перед заседанием Комитета по экономическим вопросам на уровне премьер-министров двух стран соглашение будет готово к подписанию.

Кроме того, Бойко поблагодарил всех украинских участников выставки и руководителей украинских компаний, которые достойно представили украинскую авиапромышленность на МАКС-2013.

“Салон еще не закончился, а мы уже имеем хорошую перспективу заключения нескольких контрактов. Это, безусловно, уже хорошая новость, что наши компании являются достойными игроками на этом важном и очень тяжелом рынке”, - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

12 июля в ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался также вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

По информации пресс-службы Кабмина, подписание соглашения о создании совместного украинско-российского предприятия по производству самолета Ан-124 «Руслан» планируется в сентябре-октябре 2013 года во время заседания украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет под председательством премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.