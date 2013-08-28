Импорт автомобилей в Украину сократился на 0,3%

Импорт автомобилей в Украину в январе-июне текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% - до 170,071 тыс. единиц.

Как сообщили УНИАН в ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", суммарная таможенная стоимость импортированных автомобилей в первом полугодии снизилась по сравнению с первым полугодием прошлого года на 12% - до 1,997 млрд долл.

Согласно сообщению, импорт легковых автомобилей в первом полугодии текущего года сократился по сравнению с январем-июнем прошлого года на 14% - до 91,741 тыс. единиц. При этом в общем объеме импорта легковые автомобили составили 54%, среди них новые автомобили составили 94,5%.

Кроме того, импорт коммерческих автомобилей в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25% - до 76,974 тыс. единиц, что составляет 45% в общем объеме импорта автомобилей. При этом 85% импорта в этом сегменте составляют коммерческие автомобили б/у.

В то же время, импорт автобусов в первом полугодии текущего года сократился на 26% - до 1,356 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц.

Рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ОАО «ЗАЗ», ОАО «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.