Скандал с "Уралкалием" может стоить Беларуси нефти и молока - СМИ

Спустя двое суток после задержания в Белоруссии гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера российские власти, не сумев добиться пока даже встречи дипломатов с топ-менеджером, похоже, решили "припугнуть" Минск. В среду, 28 августа, Россия сообщила, что решила неожиданно начать ремонт нефтепровода в Белоруссию и заявила, что недовольна качеством и безопасностью белорусских продуктов питания, пишет ПРАЙМ.

"Транснефть" с 1 сентября сократит поставки нефти в Белоруссию на 400 тысяч тонн в связи с ремонтными работами на нефтепроводе "Дружба". Как сообщил вице-президент компании Михаил Барков, точный срок окончания ремонтных работ пока не определен и будет зависеть от применяемых технологий.

Для белорусской стороны сообщение о ремонте и снижении поставок стало неожиданностью. "На данный момент мы не получали такого уведомления, насколько я знаю", - сообщила РИА Новости официальный представитель концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

Кроме этого, Роспотребнадзор сообщил, что недоволен качеством и безопасностью белорусских продуктов питания, особенно молочных. "Только в Московской области за последнее время из 240 образцов пищевой продукции Республики Беларусь, исследованной в лабораториях Роспотребнадзора, 72 образца (30%) не соответствовали требованиям по показателям качества и безопасности. Особенно вызывает опасения молочная продукция, произведенная в Республике Беларусь", - сообщило ведомство.

Эта новость также вызвала в Минске изумление. "Мы с удивлением узнали, что господин Онищенко (глава Роспотребнадзора - ред.) заявил о том, что у него есть вопросы к качеству нашей молочной продукции", - сказал РИА Новости представитель продовольственного управления министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Баумгертнер был задержан в Минском аэропорту 26 августа после встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Следственный комитет Белоруссии предъявил ему обвинение по части 3 статьи 424 УК Белоруссии (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Баумгертнер помещен в следственный изолятор КГБ Белоруссии.

МИД России потребовал освобождения гендиректора "Уралкалия" и соответствующих разъяснений, назвав произошедшее "недопустимым". А первый вице-премьер Игорь Шувалов, комментируя инцидент, ранее заявил, что "помимо официальных и, так скажем, публичных мероприятий, дано указание действовать всем ведомствам по своим направлениям".

Как сообщал УНИАН, белорусский экспортер удобрений "Беларуськалий" пообещал разработать "новую стратегию продаж" в ответ на выход российского партнёра, "Уралкалия", из картеля, обрушив мировой рынок акций калийных компаний.

Совместное предприятие "Белорусская калийная компания" контролировала более 40% мирового рынка удобрений и могла диктовать цены, в первую очередь, покупателям в Индии и Китае. "Уралкалий" отказался продавать удобрения через СП, обвинив Минск в том, что он продавал удобрения в обход единого трейдера. Российская компания также прекратила выкуп своих акций с рынка, в результате чего бумаги упали на 24%.

27 августа т.г. Следственный комитет Белоруссии заявил, что может арестовать имущество и активы компании «Уралкалий». Решение будет принято после оценки полученных документов.

Справка УНИАН. Ведущий мировой производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" снизил чистую прибыль по РСБУ в январе-июне 2013 года на 42% - до 17,2 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность компании.

Выручка химхолдинга в первом полугодии составила 48,034 миллиарда рублей, снизившись на 18,4%.