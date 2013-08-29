Ан-70 крайне необходим Минобороны и МЧС России – российский эксперт

Москва. Модернизированный украино-российский военно-транспортный самолет Ан-70 крайне необходим Министерству обороны и МЧС России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам сказал в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2013 заслуженный летчик-испытатель, Герой России, президент Международного авиакосмического салона Магомед Толбоев.

«Ан-70 – это великолепная машина, которая нужна Вооруженным Силам России. Такого самолета у России нет, и не будет, если не будет запущен в производство этот самолет», - сказал Толбоев.

Он подчеркнул, что с его тактико-техническими характеристиками – грузоподъемностью и коротким взлетом и посадкой - он востребован российской армией как никогда.

По его эксперта, министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывался в пользу этого воздушного судна.

Толбоев заявил, что реальная потребность Минобороны РФ в Ан-70 составляет около 150 воздушных судов. Он также считает, что сравнения Ан-70 с российским Ил-476 не корректны, так как они разного класса.

«Ан-70 – это самолет оперативно-тактического звена. При внутренних конфликтах, региональных конфликтах очень нужны такие самолеты. Сегодня Хабаровск, Благовещенск, Еврейская автономная область тонут. И Ил-476 не может перевезти все необходимые грузы, для этого нужны самолеты, которые садятся на маленькие неподготовленные аэродромы», - сказал эксперт.

Он убежден, что если президенты Украины и РФ договорятся, то самолет будет.

«К сожалению, не рынок определяет, а политическая воля. Если два человека – президенты Украины и РФ скажут, все будет. Я как специалист говорю: такие самолеты крайне нужны Минобороны России и МЧС России», - сказал Толбоев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе Международного авиакосмического салона МАКС-2013 в Жуковском Московской области Ан-70 осуществил показательный полет.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

В мае этого года ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более продуктивные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет имеет достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

В конце 2012 года генеральный конструктор госпредприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявил, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо около 100-150 млн долл.

В апреле 2013 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что российская сторона не исключает возможности вернуться к первоначальным договоренностям с Украиной о совместном производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

На международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», которая проходила 25 июня в Москве, президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Кива заявил, что с октября прошлого года Россия отказывается принимать техническую документацию, необходимую для начала производства военно-транспортного самолета Ан-70, хотя подписано решение о серийном производстве.

25 июня президент российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаил Погосян заявил, что решение России о производстве и закупке военно-транспортного самолета Ан-70 будет принято после завершения его испытаний.