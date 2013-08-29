Рынок для самолетов Ан-148/Ан-158 оценивают в 200-250 машин

Москва. Генеральный директор российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко.» Александр Рубцов оценивает общий рынок для самолетов Ан-148/Ан-158 в 200-250 машин.

Об этом он сказал УНИАН в ходе МАКС-2013.

«Общий объем рынка для самолетов Ан-148/Ан-158 в данной конфигурации с этой силовой установкой мы оцениваем в 200-250 машин, может быть чуть больше, но надо работать, так как рынок очень конкурентный, и на рынок выходит новый Embraer, появится рано или поздно Mitsubishi‎ с новым двигателем с расходом топлива на 25% меньше», - сказал он.

Рубцов рассчитывает, что ГП «Антонов» будет продолжать развивать модернизацию этих самолетов, а «Мотор Сич» продолжит работу надо повышением топливной эффективности.

«Если этим не заниматься, будут возникать вопросы по топливной эффективности самолетов. К 2019 году мы ожидаем появления очень серьезных конкурентов, поэтому чтобы самолеты сохраняли свои потребительские свойства, над ними нужно работать», - сказал он.

При этом Рубцов сообщил, что ИФК работает также с российскими потенциальными перевозчиками, которые могут начать эксплуатировать данные самолеты.

«Пока машины показывают себя неплохо, и в России появятся дополнительно покупатели на эти самолеты», - сказал он и добавил, что эти самолеты эксплуатируются в авиакомпаниях «Ангара» и «Россия».

Он напомнил, что два года назад ИФК подписала твердый заказ на 10 Ан-158 с опционом на такое же количество самолетов.

По его словам, сейчас идет поиск клиентов для этих самолетов.

«Из 20 заказанных самолетов мы передали три Ан-158, подписали твердый контракт еще на три самолета», - сказал он.

По его словам, ИФК работает также по самолетам Ан-148, которые покупаются на заводах в Киеве и Воронеже.

Рубцов сообщил, что ожидается подписание контракта еще на два самолета Ан-148.

«Где мы будем их покупать – в Киеве или в Воронеже - зависит от ценовых условий. Естественно, самолеты несколько отличаются, поэтому мы выбираем там, где лучше продукт и лучшая цена», - сказал Рубцов.

Он отметил, что и тот и другой завод стараются и предлагают похожие условия.

При этом он сообщил, что Воронежский завод загружен государственными заказами, поэтому, скорее всего, коммерческие самолеты будут больше покупаться в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 28 августа производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» передало Кубе третий самолет Ан-158 и подписало твердый контракт на поставку еще трех таких воздушных судов. Финансирует сделку компания «Ильюшин Финанс Ко.».