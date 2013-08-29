Минобороны России еще не приняло решение о поставках Ан-70

Москва. Минобороны России будет принимать решение о поставках Ан-70 для Военно-воздушных сил страны только после завершения совместных российско-украинских испытаний этого самолета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе МАКС-2013 сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян.

«В отношении программы Ан-70 сегодня проходят испытания по этой программе, и решение Министерства обороны по дальнейшему развитию этой программы будет приниматься после испытаний Ан-70», - заявил Погосян.

При этом он подчеркнул, что говорить сегодня о возможных вариантах кооперации по этой программе преждевременно.

«Минобороны изучает возможные варианты, и мы со своей стороны готовы к разным вариантам кооперации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Генеральный директор ГП «Антонов» Дмитрий Кива назвал высказывание вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который назвал Ан-70 “виртуальным” – некомпетентным.

Гендиректор «Антонова» подчеркнул, что самолет летает, в том числе на МАКС-2013, он прошел модернизацию, устранены все высказанные российским Минобороны недостатки, самолет оснащен современной авионикой, имеет цифровую кабину, а его масса снижена на 2 тонны.

При этом Кива рассчитывает, что в ближайшем будущем все недоразумения с РФ будут урегулированы и самолет пойдет в серию.

Ранее вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин назвал самолет Ан-70 виртуальным.

«Самолет-то виртуальный. Вот все говорят, вот у него уникальный обдув крыла, он взлетает с короткой полосы, с грунта... Но вот это мы видели только на бумаге», - сказал Рогозин.

1 февраля 2013 года посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

27 августа летчик-испытатель первого класса ГП «Антонов», командир самолета Ан-70, представленного на международном авиакосмическом салоне МАКС-2013, Андрей Спасибо сообщил, что самолет готов к совместным государственным испытаниям летчиками Украины и России, после чего можно будет начинать серийный выпуск этого воздушного судна.

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