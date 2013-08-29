Москва. На 1 сентября запланирован старт с Байконура украинско-российской ракеты «Зенит-2SБ», сообщили УНИАН в Роскосмосе.

«Сегодня утром на космодроме Байконур проведен вывоз на стартовый комплекс площадки 45 ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-2SБ» с космическим аппаратом (КА) телекоммуникации и связи «Амос-4», - говорится в сообщении.

Ракета космического назначения установлена в вертикальное положение в пусковом устройстве и к ней подстыкованы наземные коммуникации. Расчёты специалистов Украины и России приступили к работам с РКН по графику первого стартового дня.

«Запуск КА «Амос-4» намечен на 00:05 мск 1 сентября», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан.

Бортовой источник мощности ракеты-носителя «Зенит-3SL» был разработан в конструкторском бюро "Южное" и изготовлен на заводе "Южмаш".