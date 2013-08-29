Набсовет «АвтоКрАЗа» назначил нового гендиректора

Наблюдательный совет «АвтоКрАЗа» (Кременчуг Полтавская обл.) утвердил Романа Черняка в должности генерального директора предприятия, а бывшего генерального директора «АвтоКрАЗа» Сергея Сазонова в должности главы наблюдательного совета предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кадровые назначения наблюдательный совет предприятия утвердил 28 августа.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года в ПАО «АвтоКрАЗ» произошла смена руководства. В связи с переходом генерального директора ПАО «АвтоКрАЗ» Сергея Сазонова на должность Председателя Наблюдательного совета ПАО «АвтоКрАЗ», исполняющим обязанности генерального директора ПАО «АвтоКрАЗ» назначен Роман Черняк, который до этого руководил Полтавским автоагрегатным заводом.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 899.