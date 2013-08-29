КрАСЗ создает сеть по утилизации старых автомобилей

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.), в рамках реализации норм Закона Украины «Об утилизации транспортных средств», создает сеть по утилизации старых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 29 августа, журналистам сообщил директор предприятия Николай Черныш.

«КрАСЗ работает над выполнением норм закона об обязательной разборке и утилизации старых автомобилей. КрАСЗ подписал договора с предприятиями, которые будут заниматься разборкой автомобилей. Это должны быть предприятия в городах с численностью 50 тыс. человек и более. Мы уже закончили эту работу и конца недели мы этот документ отвозим в Минэкологии и нас включают в единый реестр Украины. Мы идем согласно графика и Закону. Те, кто будет разбирать наши машины - это 130 предприятий. Часть — в нашей сети «Автоинвестстроя», а далее мы набирали другие предприятия. Мы вели эту работу 2 месяца», - сказал Черныш.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей.

Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Завод в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

*** Верховная Рада Украины приняла два Закона об утилизации – «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС и усовершенствования некоторых налоговых норм» и «Об утилизации транспортных средств».

Первый устанавливает ставки налога, лиц, которые должны его платить и кто освобождается от уплаты. Он начинает действовать с 1 сентября 2013 г.

Второй - регламентирует, как должны быть организованы и зарегистрированы пункты утилизации ТС, какие они должны проводить операции. В этом Законе также описано, какие требования предъявляются к тем заводам-автопроизводителям, которые не платят данный налог, но обязаны утилизировать выпущенные им автомобили. Согласно закону, автозаводы должны создать сеть утилизационных пунктов в каждой области Украины.