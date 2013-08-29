Panasonic покидает рынок смартфонов

Японская корпорация Panasonic Corp. приняла решение покинуть рынок смартфонов на фоне низкой популярности своей продукции в стране. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили представители компании.

Этот шаг стал реакцией корпорации на решение ведущего мобильного оператора Японии NTT Docomo Inc. сделать ставку на продукты конкурирующих компаний: Xperia А от Sony Corp. и Galaxy S4 от Samsung Electronics. Корпорация уже объявила, что представит последнюю линейку смартфонов к концу года, после чего прекратит разработку новых моделей для массового пользователя, но продолжит выпускать их по ограниченным корпоративным заказам.

В минувшем году в лидеры на рынке смартфонов Японии впервые вышла американская корпорация Apple Inc., на долю которой пришлось 23,3 проц от 28,48 млн проданных аппаратов. Второе место досталось японской компании Fujitsu Ltd. с показателем в 18%, а третье - корпорации Sharp Corp. с 14%. Между тем, показатель Panasonic оказался столь низким, что даже не попал в рейтинг, составленный аналитической компанией IDC Japan.

Помимо неудач на рынке смартфонов, корпорацию Panasonic в последние годы преследуют финансовые сложности. Из-за них корпорация в этом году уже продала три своих офисных здания в Токио, объявила о продаже штаб-квартиры в Нью-Йорке, а также приняла решение покинуть листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Убытки Panasonic в 2012 финансовом году (завершился 31 марта нынешнего года) составили 754,25 млрд иен (7,68 млрд долларов).