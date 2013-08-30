Fitch улучшило прогноз рейтинга General Motors

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента американской корпорации General Motors "ВВ+" до позитивного со стабильного, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Рейтинги GM поддерживаются низкими показателями заемного капитала, сильными позициями по ликвидности, продолжительным притоком свободных денежных средств, улучшением портфеля продуктов", - считают аналитики Fitch. Они также отмечают, что концерн является одним из наиболее широкодиверсифицированных в мире, присутствуя на ключевых развивающихся рынках – в Китае, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Fitch ожидает, что динамика операционных показателей будет улучшаться на протяжении длительного периода времени, прибыль от операций в Северной Америке вырастет, усилится глобальный портфель продуктов, а европейский бизнес стабилизируется в течение следующих двух лет. Такой прогноз позволил агентству улучшить прогноз до позитивного.

"Продолжительный рост прибыли по сравнению с конкурентами будет фактором возможного повышения рейтинга в будущем", - отмечается в релизе.

Позитивный прогноз означает, что рейтинг GM может быть повышен в течение следующих 24 месяцев при условии продолжительного роста прибыли на североамериканском рынке, сокращения расходов и сохранения доли на рынке без изменений. Негативного рейтингового действия не ожидается, однако к нему могут привести падение операционных показателей, уровня ликвидности или непопулярность новых моделей на рынке.

General Motors выпускает легковые и грузовые автомобили в 34 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган), общая численность персонала - 244,5 тысячи человек. Крупнейшими рынками сбыта GM являются США, Китай, Бразилия, Великобритания, Канада, Россия и Германия.