В России запретили эксплуатацию почти 300 вагонов Крюковского завода

Москва . Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России запретила эксплуатацию 292 грузовых вагонов производства «Крюковский вагоностроительного завода» (Кременчуг, Полтавская область) из-за некачественных боковых рам из Китая, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Запретить на территории Российской Федерации эксплуатацию 292 грузовых вагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», укомплектованных боковыми рамами выпуска 2010 года ООО «Ружоуская компания Тианруй» до приведения их в соответствие с требованием законодательства Российской Федерации в области безопасности движения», - говорится в сообщении.

Поводом для введения запрета стала авария 16 августа на 263 км перегона Чир – Суровикино, участка М.Горький – Морозовская, Волгоградского региона Приволжской железной дороги, где произошло крушение грузового поезда № 1913 из-за излома боковой рамы вагона производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина).

Как сообщал УНИАН, Российские железные дороги неоднократно приостанавливали эксплуатацию грузовых вагонов из-за некачественных рам боковые тележек грузовых вагонов.

«Крюковский вагоностроительный завод» в 2013 году в связи с отсутствием спроса на свою продукцию планирует сократить производство грузовых вагонов почти в два раза, до 6 тыс. единиц. В январе-июле 2013 года Крюковский вагоностроительный завод сократил выпуск грузовых вагонов на 32% - до 4 473 единиц, а производство пассажирских вагонов выросло на 22% - до 55 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает различные виды грузовых и пассажирских вагонов, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.