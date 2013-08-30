В Украине незначительно снизился объем реализации промпродукции

Объем реализации промышленной продукции в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,83% - до 89,670 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июле 2013 года в денежном выражении составил 636,526 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 632,966 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции традиционно приходится на Днепропетровскую область — 119,819 млрд грн, Донецкую — 119,263 млрд грн, Запорожскую — 42,410 млрд грн, Луганскую — 40,537 млрд грн и город Киев — 41,522 млрд грн.

Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 2,9% в годовом выражении (июль 2013 года к июлю 2012 года), при этом по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост на 0,9%.

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (июль 2013 года к июлю 2012 года) составил 8,8%, при этом по сравнению с июнем 2013 года зафиксирован спад на 1,3%. В том числе, зафиксирован рост оборота по отраслям добычи сырой нефти и природного газа на 49,5% в годовом выражении (на 6,9% по сравнению с прошлым месяцем) и добычи металлических руд на 6,3% (спад на 2,4%). В отрасли добычи каменного и бурого угля зафиксирован спад в годовом выражении на 1,3% (рост на 1,8% по сравнению с прошлым месяцем).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июль 2013 к июлю 2012 года) составил 4,8%, по сравнению с июнем 2013 года зафиксирован рост на 1,3%. Наибольший рост оборота в июле в годовом выражении зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования — на 45,5% (на 5,4% - по сравнению с прошлым месяцем); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 26,9% (спад на 4,6%); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 10,9% (13%). Наибольший спад - по отраслям производства компьютеров, электронной и оптической продукции — на 42,9% (рост на 15,1%); производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 24,4% (рост на 9,3%); производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств — на 20,5% (рост на 12,2%).

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года объем реализации промышленной продукции в Украине снизился на 2,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 88,521 млрд грн.

В январе-июне 2013 года объем реализации промышленной продукции в Украине в денежном выражении составил 546,856 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 431,947 млрд грн. Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 года к июню 2012 года) составил 4,3%, при этом по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост на 1,9%.