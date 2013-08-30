В Минобороны Украины заинтересовались российским самолетом Як-130

Москва. В Министерстве обороны Украины заинтересовались российским учебно-боевым самолетом Як-130 с двигателем, разработанным украинскими конструкторами.

Об этом УНИАН сообщили в корпорации «Иркут», производящей эти самолеты.

«В рамках работы авиасалона МАКС-2013 начальник Управления подготовки и применения авиации - заместитель начальника авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Черепенько совершил ознакомительный полет на учебно-боевом самолете нового поколения Як-130, серийно выпускаемым ОАО «Корпорация «Иркут», - говорится в сообщении.

В ходе полета экипаж в составе Черепенько и шеф-пилота ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. Яковлева", Героя России Романа Таскаева выполнил комплекс фигур высшего пилотажа, демонстрирующих уникальные возможности Як-130.

"Я убедился, что летно-технические и пилотажные характеристики Як-130 соответствуют заявленным. Самолет устойчив на всех режимах и парирует ошибки неподготовленных летчиков", - заявил после полета Черепенько.

Он сообщил, что Воздушные силы Украины в ближайшие годы выберут новый боевой самолет и соответствующую ему по возможностям учебно-боевую машину.

«В этой связи важно, что Як-130 позволяет обучать летчиков любых истребителей 4 и 5-го поколений", - заявил он.

Черепенько отметил, что на самолете Як-130 установлены двигатели, разработанные известным украинским предприятием "Мотор Сич". По словам генерала, в производственной программе по новому учебно-тренировочному самолету должна участвовать авиационная промышленность Украины.

В настоящее время двигатели АИ-222-25 для самолетов Як-130 выпускают на российском предприятии «Салют» и украинском «Мотор Сич».