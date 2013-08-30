Индекс производства базовых отраслей в июле вырос до 1,8%

Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года вырос до 1,8%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, рост ИПБО в годовом выражении зафиксирован второй месяц подряд после его падения 12 месяцев подряд в годовом выражении. Падение ИПБО по итогам января-июля текущего года замедлилось до 0,7% в годовом выражении с падения в 2,6% по итогам января-июня текущего года в годовом выражении.

Среди основных факторов положительной динамики ИПБО Нацбанк отметил высокий урожай зерновых культур, активизацию внешнего спроса благодаря стабилизации экономики еврозоны, освоение новых рынков сбыта продукции украинской пищевой промышленности, сохранение высокого уровня внутреннего потребительского спроса благодаря стабильному росту реальных зарплат.

Как сообщал УНИАН, индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июне 2013 года вырос до 0,9% в годовом выражении, впервые за последние 12 месяцев. В январе-июне текущего года падение ИПБО замедлилось до 2,6% с 3,5% в январе-мае текущего года.

В декабре 2012 года снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 4% в годовом измерении, за год зафиксировано снижение на 1,7%.