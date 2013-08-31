Минэкономразвития рассказало о льготах в приоритетных отраслях экономики

Льготы в приоритетных отраслях экономики будут способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест и привлечению инвестиций.

Об этом заявил директор Департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства экономического развития и торговли Виктор Коваленко, сообщает пресс-служба министерства.

"Льготы, которые получат инвесторы в рамках реализации закона о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики, будут способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест, привлечению инвестиций, как отечественных, так и иностранных. И это должно способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине", - цитирует пресс-служба Коваленко.

Согласно сообщению, преференции рассчитаны в общей сложности на 10 лет - до 2023 года. В частности, предусмотрено, что на первые 5 лет (до 2018 года) инвесторы будут вообще освобождены от уплаты налога на прибыль, в течение следующих 5 лет (до 2023 года) процентная ставка составит - 8%.

Вторая льгота, которая будет действовать до 2018 года, - право беспошлинного ввоза в Украину оборудования, комплектующих или технологий.

По мнению Коваленко, шаги, предпринятые правительством для привлечения инвестиций, создали надежную основу для развития малого и среднего бизнеса.

«Мы получили отличный инструмент для привлечения инвестора, как отечественного, так и зарубежного. Это закон о стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях с целью создания рабочих мест. Прекрасная возможность привлекать инвестора для развития промышленных мощностей в Украине. При реализации закона мы хотим поддержку не только больших мощных предприятий, но и среднего и малого бизнеса. Это крайне важно для нашей страны на сегодня», - подчеркнул Коваленко.

Вместе с тем он уточнил, что критерием для получения государственной поддержки для крупных предприятий будет необходимость создать не менее 150 рабочих мест с привлечением инвестиций не менее 3 млн евро, для средних - до 50 рабочих мест и 1 млн евро инвестиций, для малых - не менее 25 рабочих мест и с объемом инвестиций в 50 тыс. евро.

В то же время процедура получения льгот прозрачна и проста. Частному предпринимателю необходимо подготовить проект, соответствующий критериям закона (относительно привлечения инвестиций, создания рабочих мест, направленности на модернизацию экономики и переоснащение производства, экологичности). Затем облгосадминистрация рассматривает предложенный проект (если есть замечания, предоставляется возможность доработать документ) и после одобрения передает в Миниэкономразвития и торговли Украины, отметил Коваленко.

Министерство согласовывает проект с заинтересованными центральными органами власти, а затем направляет в Кабинет министров для одобрения. После одобрения проекта предприятие его реализует, приобретает право пользоваться предусмотренными законодательством инструментами государственной поддержки.

"Однако для того, чтобы избежать злоупотреблений, в течение 2 лет проводится мониторинг реализации проекта для контроля его соответствия установленным законом критериям. Если проект недостаточно активно внедряется или есть отклонения от тех норм и критериев, которые были задекларированы, то предпринимателя могут обязать компенсировать государству ущерб в размере фактически полученных им льгот", - резюмировал Коваленко.