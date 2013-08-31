Россия может скорректировать размер утилизационного сбора на автомобили

Россия готова корректировать размеры утилизационных сборов на автомобили и выступила с предложениями по этому поводу в рамках предварительного этапа разбирательства в ВТО, инициированного Евросоюзом, сообщил ИТАР-ТАСС замминистра экономического развития Алексей Лихачев. "Мы рассматриваем возможность корректировки ставок по ряду позиций и уже обсуждали это с иностранными партнерами. Насколько они удовлетворены, я не знаю", - сказал Лихачев.

Замминистра отказался пояснить, как именно изменится утилизационный сбор. "Насколько будет корректировка, я пока говорить не могу, это пока переговорная позиция", - сказал он. Лихачев отметил, что консультации проходили в многостороннем порядке: "И европейская сторона с партнерами, и японская сторона, запросившая отдельные консультации, выслушали все наши объяснения и отфиксировали наши планы по изменению законодательства, в частности услышали наше мнение по возможной корректировке размеров утилизационных сборов, и сейчас прорабатывают внутри своих правительств наши доклады и предложения".

Решения европейской стороны по итогам проведенных консультаций пока неизвестны. "Мяч на их стороне, ожидаем от них решения, - сказал Лихачев. - Или стороны удовлетворятся на уровне предварительных консультаций, или пойдут по пути официальных разбирательств по процедуре создания панели в DSB (третейский суд ВТО)".

Еврокомиссия неоднократно критиковала Россию за торговый протекционизм, причиной которого назывался введенный с 1 сентября 2012 года утилизационный сбор на импортные автомобили. Евросоюз официально инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации по вопросу утилизационного сбора 9 июля 2013 года. Правила ВТО отводят участникам спора 60 дней на урегулирование, то есть на решение проблемы в ходе консультаций. По истечении срока истец имеет право потребовать формирования третейской группы. В случае с Россией срок консультаций истекает 7 сентября.

Весной 2013 года правительство внесло в Госдуму поправки в закон "Об отходах производства и потребления", которые предполагают выравнивание условий взимания сбора с отечественных и иностранных производителей. Однако законопроект не был рассмотрен в весеннюю сессию.