Сумма контрактов на МАКС-2013 составила 16 млрд долл.

В рамках бизнес-программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 в Жуковском были заключены контракты на сумму около 16 млрд долларов.

Ранее эксперты прогнозировали, что на МАКС-2013 громких контрактов ожидать не стоит, при этом российский авиасалон резко уступает зарубежным аналогам, а объем военных контрактов будет относительно невелик, тем не менее итоги авиационно-космического салона свидетельствуют об иных тенденциях.

Договор, подписанный между Сбербанком и корпорацией "Гражданские самолеты Сухого", входящей в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК), стал самым крупным: общая сумма составила 2 млрд долл., сообщают Вести.ru.

Стоимость контрактов, заключенных "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) на авиасалоне МАКС-2013, составила почти 12 млрд долл., заявил глава ОАК Михаил Погосян. В прошлом году, на МАКС-2012, ОАК заключила контракты на 7,5 млрд долл.

Авиакомпания "ЮТэйр", "ВЭБ-Лизинг" и "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписали соглашение, по которому "ВЭБ-лизинг" приобретет у ГСС шесть самолетов Sukhoi Superjet 100 версии LR стоимостью 217,2 млн долл. и передаст их в лизинг авиакомпании "ЮТэйр". Кроме того, "ЮТэйр" и "ВЭБ-Лизинг" подписали меморандум о намерениях по передаче в финансовый лизинг десяти самолетов МС-21-300. "ЮТэйр" получит самолеты в 2018-2020 гг.

Холдинг "Вертолеты России" поставит в Колумбию пять вертолетов Ми-171А1 и пять вертолетов Ка-62, соответствующие договоры подписаны во вторник на МАКС-2013. Компания Vertical de Aviacion намерена использовать вертолеты Ми-171А1 в Мексике для грузопассажирских перевозок. Вертолеты Ка-62 отправят в Колумбию для национальной нефтедобывающей компании Ecopetrol. Поставки Ми-171А1 начнут в 2015 г., поставки Ка-62 - с 2016 г.

"Рособоронэкспорт" и Минобороны Камеруна подписали договор о поставке вертолетов Ми-17. Развитие ВТС со странами Африки является одним из главных направлений в маркетинговой политике "Рособоронэкспорта". В частности, за последний год возобновлено сотрудничество с Ботсваной, Ганой и Экваториальной Гвинеей.

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" на авиасалоне МАКС-2013 заключила с Индией два дополнительных соглашения на 55 млн долл. в рамках генконтракта с ВВС Индии.

Россия и Украина в основном выработали соглашение о возобновлении серийного производства самолета Ан-124 "Руслан", стороны согласовывают детали договора. Об этом 28 августа на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2013 заявил вице-премьер Украины Юрий Бойко, сообщает сайт правительства Украины.

Госкорпорация “Ростех” и компания Bombardier из Канады подписали меморандум о строительстве нового предприятия по производству самолетов Q400, которое будет расположено в ульяновской портовой экономической зоне.

Engine Alliance заключила контракт с авиакомпанией "Трансаэро" на поставку двигателей для четырех самолетов Airbus-380, общая сума контракта оценивается в 500 млн долл.

В первый день работы МАКС-2013 ОАО "Туполев" и "Новикомбанк" заключили соглашение о сотрудничестве в развитии туполевского предприятия. "Новикомбанк" намерен кредитовать текущую деятельность компании "Туполев", в том числе финансировать работы по госконтрактам, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также работы по усовершенствованию и обслуживанию самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Наряду с этим концерн "Радиоэлектронные технологии" подписал соглашение с Министерством обороны о создании для самолетов Су-30СМ бортового комплекса радиоэлектронной борьбы.